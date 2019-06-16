Дрейк больше не сможет посещать матчи НБА в Окленде

НБА обратился к знаменитому поклоннику «Торонто Рэпторс» рэперу Дрейку с просьбой более не посещать баскетбольные матчи на Окленд-арене из-за возможных «проблем безопасности».



Лига выразила беспокойство, что активные поклонники «Голден Стэйт Уорриорз» могут устроить конфликт со знаменитым артистом, поэтому Дрейк не смог посетить решающую, шестую игру финальной серии.

«Торонто» выиграл финальную серию плей-офф у «Голден Стэйт» со счётом 4-2 и впервые со дня основания клуба в 1995 году стал чемпионом НБА. Защитник канадцев Кавай Леонард был признан самым ценным игроком финала.

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые в истории стал чемпионом НБА

Дрейк организовал несколько мероприятий по совместному просмотру выездных матчей «Торонто» в фанатском лагере Jurassic Park.