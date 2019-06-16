«Бостон» не стал включать Джейсона Тэйтума в предложение об обмене Энтони Дэвиса

«Бостон Селтикс» отказался включать лёгкого форварда Джейсона Тэйтума в предложение «Нью-Орлеан Пеликанс» о возможном обмене с участием мощного форварда Энтони Дэвиса, сообщает ESPN. После этого вариант со сделкой с «Лос-Анджелес Лейкерс» стал фактически единственным привлекательным для «Нью-Орлеана».



«Бостон» планировал сначала внести ясность в вопрос, останется ли в команде разыгрывающий Кайри Ирвинг, а затем формировать окончательное предложения «Нью-Орлеану».



В результате «Пеликанс» договорились с «Лейкерс» о сделке, в результате которой они получат разыгрывающего Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три выбора первого раунда драфта, включая четвёртый номер предстоящего драфта-2019 в обмен на Дэвиса. Официально соглашение вступит в силу не ранее 6 июля.

«Нью-Орлеан» согласился обменять Дэвиса в «Лейкерс» на Ингрэма, Болла и Харта