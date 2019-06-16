Новицки: назвать в мою честь улицу – это уже немного перебор

Бывшая звезда НБА Дирк Новицки был растерян, когда узнал, что его именем назвали одну из улиц в Далласе.



«Меня шокировало это известие. По-моему это уже немного перебор. Когда я пришёл в «Даллас», то хотел лишь хорошо делать свою работу. Радовать болельщиков, побеждать и получать удовольствие от баскетбола. Поэтому я очень ценю, что людям нравилась моя игра, и польщён их отзывами о себе», – приводит слова Новицки Dallas Morning News.



40-летний Новицки провёл в НБА 21 год, выступая только за «Даллас Маверикс». Он по разу стал чемпионом лиги и был признан MVP сезона и MVP финальной серии плей-офф. Кроме того, он четырежды попадал в первую символическую сборную сезона и 14 раз приглашался на Матч звёзд.