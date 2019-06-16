Энтони Дэвис хочет подписать с «Лейкерс» новый контракт в следующее межсезонье
Мощный форвард Энтони Дэвис планирует подписать с «Лос-Анджелес Лейкерс» новый контракт, когда выйдет на рынок свободных агентов по окончании сезона-2019/20, сообщает ESPN.
«Лейкерс» договорились с «Нью-Орлеан Пеликанс» о сделке, по которой получат Дэвиса в обмен на разыгрывающего Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три выбора первого раунда драфта, включая 4-й номер предстоящего драфта-2019. Официально соглашение вступит в силу не ранее 6 июля.
После официального завершения обмена с участием Энтони Дэвиса у «Лейкерс» останется пять игроков составе (Леброн Джеймс, Дэвис, Кайл Кузма, Моритц Вагнер и Айзек Бонга), а также от $ 27,8 до $ 32,5 млн свободных средств в платёжной ведомости.
«Нью-Орлеан» согласился обменять Дэвиса в «Лейкерс» на Ингрэма, Болла и Харта
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