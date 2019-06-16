Мэджик Джонсон: на лице Леброна сейчас широкая улыбка, и мне нравится это

Бывший президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон отреагировал на переход форварда Энтони Дэвиса в стан калифорнийской команды. Джонсон отметил качественную работу менеджмента команды, а также порадовался за форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Отличная работа Джинни Басс, которая добилась перехода Энтони Дэвиса. „Лейкерс“ снова включились в борьбу за титул. Поздравления всей организации. Знаю, на лице Леброна сейчас широкая улыбка, и мне это нравится. Отличная работа Роба Пелинки, классный обмен. К тому же в платёжной ведомости „Лейкерс“ по-прежнему есть больше $ 30 млн», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лейкерс» после завершения регулярного чемпионата. В ходе сезона-2018/19 он пытался заполучить Энтони Дэвиса, но тогда попытка обмена не увенчалась успехом.
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