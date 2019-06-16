Источник: Хэкетт близок к продлению контракта с ЦСКА
Атакующий защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт близок к подписанию нового контракта с ЦСКА. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года, сообщает Sportando.
Действующий контракт Хэкетта с ЦСКА истекает в конце сезона-2019/20. Напомним, Хэкетт выступает за ЦСКА с минувшего сезона. Уже в дебютный год в московском клубе он стал победителем Евролиги, Единой лиги ВТБ и Кубка России.
В Единой лиге ВТБ Хэкетт в среднем набирал по 9,2 очка, делал по 2,5 подбора и 2,6 передачи.
Ранее Хэкетт признался, что не пожалел о переходе в ЦСКА. Защитник сборной Италии также сообщил, что регулярно обсуждает со своим отцом собственную игру. По словам Хэкетта, его отец постоянно смотрит матчи ЦСКА в Единой лиге ВТБ и Евролиге.
Хэкетт — о титуле ЦСКА: для нас это было судьбой — сделать то, что мы сделали
- 16 июня 2019
-
21:24
-
16:34
-
15:42
-
14:57
-
12:59
-
12:47
-
12:21
-
11:56
-
11:38
-
11:08
-
10:39
-
10:08
-
09:53
-
09:23
-
09:04
-
02:22
-
00:19
- 15 июня 2019
-
22:59
-
21:55
-
20:58
-
19:57
-
18:51
-
17:56
-
16:53
-
15:37
-
15:00
-
13:12
-
12:34
-
12:12
-
11:48
-
11:21
-
10:53
-
10:38
-
10:07
-
09:48
Партнерский контент