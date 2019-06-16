Источник: Хэкетт близок к продлению контракта с ЦСКА

Атакующий защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт близок к подписанию нового контракта с ЦСКА. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года, сообщает Sportando.

Действующий контракт Хэкетта с ЦСКА истекает в конце сезона-2019/20. Напомним, Хэкетт выступает за ЦСКА с минувшего сезона. Уже в дебютный год в московском клубе он стал победителем Евролиги, Единой лиги ВТБ и Кубка России.

В Единой лиге ВТБ Хэкетт в среднем набирал по 9,2 очка, делал по 2,5 подбора и 2,6 передачи.

Ранее Хэкетт признался, что не пожалел о переходе в ЦСКА. Защитник сборной Италии также сообщил, что регулярно обсуждает со своим отцом собственную игру. По словам Хэкетта, его отец постоянно смотрит матчи ЦСКА в Единой лиге ВТБ и Евролиге.