Хэкетт — о титуле ЦСКА: для нас это было судьбой — сделать то, что мы сделали

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт прокомментировал победу ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками». ЦСКА оформил чемпионский титул в сезоне-2018/19.
«Я действительно счастлив сейчас, рад за клуб, за болельщиков, за команду, за тренера, за штаб, за всех. Сезон был просто волшебным, и я рад стать его частью. Надо отдать должное «Химкам», они доставили нам немало проблем. Просто для нас это было судьбой — сделать то, что мы сделали. Кубок Гомельского, Евролига и вот теперь Единая лига ВТБ — это и правда круто. Это показывает то, как мы работали в ходе всего сезона, какой командой мы были, как боролись. Как сказал тренер, возможно, это свидетельствовало не о таланте, а о характере и о духе. Это было уникально.
Недостаток эмоций в этом плей-офф? Точно нет. Хорошо, у нас были некоторые сложности во второй игре против «Зенита», но это нормально — команда сопротивлялась, у них выдался неплохой сезон. Но у нашей команды была миссия. Эта миссия началась после хорошего пинка от «Басконии» во второй матче плей-офф Евролиги. У нас была неделя тяжелейших тренировок, нам нужно было посмотреть в зеркало на самих себя и понять, чего мы вообще хотели. Тренер дал нам чёткое послание, и мы его приняли — нужно было завершить нашу миссию. Мы завершили», — передаёт слова Хэкетта корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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