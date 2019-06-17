Ванвлит: если Кавай уйдёт из «Торонто», это не станет величайшей трагедией мира

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит высказал мнение о возможном уходе лёгкого форварда Кавая Леонарда из команды.



«Мы не можем сделать ничего больше, чтобы убедить Леонарда остаться. Мы сделали всё возможное. Лучший способ завербовать кого-то – это быть собой на протяжении всего сезона. Думаю, он понял, почему Торонто является особым местом.



Если этого достаточно, то Кавай останется. Если нет, то уйдёт. Мы все хотим, чтобы он остался. Но в ином случае будем идти дальше сами. Это не станет величайшей трагедией в мире. Леонард пришёл в «Торонто» и сделал то, чего от него ожидали. Он принёс городу чемпионский титул. Думаю, он заслужил свободу и право выбирать будущее», – цитирует Ванвлита ESPN.



Ожидается, что Леонард воспользуется правом досрочно расторгнуть действующий контракт и станет неограниченно свободным агентом.

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