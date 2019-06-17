Игроки «Голден Стэйт» не винят Дэнни Грина в травме Клэя Томпсона

Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Дэнни Грин связался с игроками «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодалой и Дрэймондом Грином, чтобы прояснить обстоятельства, при которых получил травму их партнёр по команде атакующий защитник Клэй Томпсон, сообщает Rogers Sportsnet. Оба баскетболиста «Голден Стэйт» заверили Грина, что не считают его виновным в умышленной грязной игре.



Также Дэнни Грин поговорил непосредственно с Клэем Томпсоном.



Томпсон получил разрыв крестообразных связок левого колена, неудачно приземлившись на паркет после того, как Грин нарушил на нём правила, пытаясь помешать исполнить данк, в шестом матче финальной серии плей-офф. Ожидается, что защитник сможет вернуться в строй через 9-10 месяцев.