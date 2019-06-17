Церковный: Альбиси отлично впишется в баскетбол Жоана Плазы

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание контракта с разыгрывающим сборной Франции Эндрю Альбиси. Контракт рассчитан на один сезон.



«Одной из основных проблем прошедшего сезона было позднее комплектование именно позиции разыгрывающего. Альбиси — один из лучших первых номеров Еврокубка, игрок, который прогрессирует с каждым сезоном. Уверен, что он отлично впишется в баскетбол Жоана Плазы», — приводит слова Церковного официальный сайт команды.



29-летний Альбиси последние три года выступал за «Андорру». В минувшем сезоне он набирал по 12,1 очка и отдавал по 5,9 передачи за 26 минут в среднем за игру в Еврокубке и записывал в актив по 8,3 очка и 5,2 передачи за 25 минут в чемпионате Испании. Защитник был включён в первую символическую сборную сезона Еврокубка.