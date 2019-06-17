В «Химках» не собираются удерживать Шведа от игр за сборную на Кубке мира

Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов поделился мнением о возможном участии лидера команды в предстоящем Кубке мира по баскетболу—2019 в Китае в составе сборной России. По словам Астахова, он не собирается удерживать Алексея и настаивать на полноценном отпуске баскетболиста.



«Стоит ли Алексею Шведу отдохнуть и не принимать участия в играх сборной России на чемпионате мира в Китае? Я не могу давать такие рекомендации. Каждый спорт­смен мечтает выступать за свою национальную команду. Тем более если речь идёт о чемпионате мира.

Пусть Алексей играет в сборной – в конце концов, это является лучшей рекламой для нашего клуба», — приводит слова Павла Астахова «Подмосковье Сегодня».