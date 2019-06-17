Во время парада «Рэпторс» произошла стрельба, ранена женщина

Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» произошла стрельба, сообщает TMZ. В настоящее время на месте происшествия работает полиция. По информации источника, во время парада прозвучало четыре выстрела, в результате инцидента была ранена женщина. Стрельба вынудила толпу бежать, в настоящий момент нет информации о том, были ли пострадавшие в результате паники и последовавшей давки.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунтах Гелека Бестхэйрцанга и Антонеллы Артузо.



Парад начался в 10 утра по местному времени. Игроки в полном составе с чемпионским кубком проехали по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом. В церемонии, которая продолжалась в течение двух с половиной часов, приняли участие и руководители организации.



«Торонто» впервые в истории стал чемпионом, победив в финальной серии плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2. До этого лучшим результатом «Рэпторс» было участие в финале Восточной конференции.