Ибака: сбылась моя мечта

Форвард «Торонто Рэпторс» Серж Ибака поделился эмоциями от парада в честь победы своей команды в НБА.



«Сбылась моя мечта. В детстве я часто смотрел чемпионский парад по телевидению и думал: «Однажды я хочу там побывать». И посмотрите, теперь я здесь. Я очень благодарен за то, что моя мечта сбылась», – цитирует Ибаку The Athletic.

Парад начался в 10 утра по местному времени. Игроки в полном составе с чемпионским кубком проехали по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом. В церемонии, которая продолжалась в течение двух с половиной часов, приняли участие и руководители организации.



«Торонто» впервые в истории стал чемпионом, победив в финальной серии плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2. До этого лучшим результатом «Рэпторс» было участие в финале Восточной конференции.