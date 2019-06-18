Итудис: Россия успешно выступит на ЧМ-2019
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис высказал мнение, что сборная России может успешно выступить на грядущем чемпионате мира в Китае.
«Я большой поклонник сборной России и считаю, что вашей команде по силам успешно выступить на ЧМ-2019 и добиться поставленных целей. Более детально шансы оценивать я не могу, так как до ЧМ-2019 ещё два с половиной месяца. Главное, чтобы игроки избежали травм и Сергей Базаревич смог рассчитывать на лучших из лучших. Что касается Джоэла Боломбоя, то, безусловно, это отличное усиление для национальной команды. Он универсальный командный игрок, который с каждым годом будет прогрессировать», – приводят слова Итудиса «Известия».
Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Боломбой – о ЧМ-2019: у нас хорошие шансы пробиться в плей-офф
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