Итудис: Россия успешно выступит на ЧМ-2019

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис​ высказал мнение, что сборная России может успешно выступить на грядущем чемпионате мира в Китае.

«Я большой поклонник сборной России и считаю, что вашей команде по силам успешно выступить на ЧМ-2019 и добиться поставленных целей. Более детально шансы оценивать я не могу, так как до ЧМ-2019 ещё два с половиной месяца. Главное, чтобы игроки избежали травм и Сергей Базаревич смог рассчитывать на лучших из лучших. Что касается Джоэла Боломбоя, то, безусловно, это отличное усиление для национальной команды. Он универсальный командный игрок, который с каждым годом будет прогрессировать», – приводят слова Итудиса «Известия».

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.