Уилкинс оптимистично настроен относительно восстановления Дюранта
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Доминик Уилкинс считает, что лёгкому форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Кевину Дюранту удастся вернуться на высокий уровень после разрыва ахиллова сухожилия. Уилкинс столкнулся с аналогичной травмой в 1992 году.
«Сейчас у парней намного больше возможностей для восстановления. Сегодняшняя медицина сильно отличается от той, что была в моё время. Нам приходилось работать намного усерднее, чтобы вернуться», — приводит слова Доминика The Athletic.
Напомним, Дюрант порвал ахиллово сухожилие в пятом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» (2-4). Ожидается, что 30-летний баскетболист полностью пропустит сезон-2019/20.
Этим летом Кевин может выйти на рынок свободных агентов.
Никогда не пытайтесь обмануть НБА. О травмах «Голден Стэйт»
Следующий сезон для Кевина Дюранта и Клэя Томпсона под вопросом. Руководству «Уорриорз» есть о чём подумать.
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