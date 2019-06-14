Никогда не пытайтесь обмануть НБА. О травмах «Голден Стэйт»

Никогда не пытайтесь обмануть НБА.

Год назад нам всем казалось, что «Уорриорз» поимели лигу, хакнули все правила и закрыли все вопросы о чемпионстве ещё в июле. Когда смешной предыдущий контракт Карри и скачок потолка зарплат позволил подписать Дюранта в «команду 73-9», это уже был выстрел в голову интриге. Но возможность усилить эту же команду в плей-офф Казинсом — это были дополнительные десять ударов топором по хладному трупу.

Тем более, параллельно с этими событиями, Леброн перевёз свои таланты на Запад, оставив Восток на откуп молодому Яннису и Каваю, от которого никто не знал, чего вообще ждать. Сомнительная конкуренция за право без шансов отдаться в финале гидре с пятью головами.

Но это была бы не НБА, если бы всё было так просто. В погоне за Казинсом «Уорриорз» закрыли глаза на то, что за спинами главных звёзд остались только стареющие Игуодала с Ливингстоном да добротный Луни. Это логично, вы вряд ли будете думать, кто там сидит у вас на дальнем конце скамейки с полотенцем, если в плей-офф ротация так или иначе сократится до плюс-минус восьми человек. Джонс, Кук, Маккинни, Белл — пусть бегают ребятки в регулярке, запаса таланта всё равно хватает на то, чтобы ни о чем не думать до апреля.

«Воины» пали. «Торонто Рэпторс» — новый чемпион НБА! Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.

Впрочем, судьба не просто улыбалась коллективу из Калифорнии — она ждала, пока они расслабятся, чтобы шарахнуть их бейсбольной битой по загривку.

Как только начался плей-офф, на «Уорриорз» посыпались 33 несчастья. И если поначалу коллектив терял только по одному человеку за серию, то в большом финале фактически каждый матч заканчивался новым повреждением ключевого игрока. Игуодала играл через боль, Карри был болен, Томпсону даже пришлось пропустить третью игру, состоянию Луни позавидовал бы и Хью Гласс.

Здесь и пришлось вспомнить о том, кто там машет полотенцем на дальнем конце скамейки и на что они способны. Но это ещё полбеды. Настоящий кошмар начался в пятом матче.

«Уорриорз» продавали души дьяволу, но пришла пора платить по счетам Самая везучая династия в истории оказалась на грани катастрофы, травмы теперь против «Голден Стэйт».

Травма Дюранта породила лавину обсуждений.

Понять сторону клуба можно. У них в разгаре серия, в которой никто не играет здоровым. Потому, если Кевин был готов выйти, а врачи не ложились костями на его пути к площадке, то причин не выпускать его не было. Стеф, Клэй, Игги и Кевон играют же, хотя тоже уже давно были бы в лазарете, если бы не финал.

В итоге получилась катастрофа, и руководство клуба будет нести ответственность за это решение как капитан корабля, тонущий вместе со своим судном. Баскетболист может проситься на паркет даже без ноги, но опираться только на его желание на таком уровне управленец не может.

Эта история, похоже, разрушила доверие между игроком и клубом. Дюрант уехал в Нью-Йорк и опубликовал послеоперационное фото прямо в разгар конференции, на которой Стив Керр разводил руками и заявлял, что понятия не имеет о том, как там Кевин.

Скорее всего, это был последний матч Дюранта в майке «Уорриорз». На рынке всё равно достаточно клубов, которые будут готовы выписать ему максимальный контракт, несмотря на травму и возможный пропуск всего следующего сезона.

Ситуация ужасна сама по себе, но ведь у клуба был и запасной план. Вернее, даже не так — вариант с уходом Дюранта и продлением Томпсона уже давно начал восприниматься как вполне себе основной.

Ещё совсем недавно эта команда заставляла людей всё смелее рассуждать о том, что Дюрант ей не особо и нужен. Без Кевина, стягивающего на себя всё внимание, мы снова начали различать почерк той команды, в которую все влюбились в 2015-м. Да, что-то изменилось с тех пор: многие ключевые исполнители ушли, другие стали старше, Грин потерял бросок, что резко затрудняет воссоздание того стиля с той же эффективностью (что мы и увидели в финале, пускай и частично). Но с этим можно было жить, добавить больше снайперов и продолжать оставаться конкурентоспособными.

В этом можно было убедиться и по ходу шестого матча, где Томпсон попадал практически всё, позволяя своей команде вести в счёте и рассчитывать на седьмой матч. И снова, как и в случае с Дюрантом, банальный момент, неудачное приземление после данка. Клэй даже вышел бросить штрафные, после чего окончательно покинул площадку.

Без него «Уорриорз» ещё держались до последних секунд, как группа капитана Громова в фантастическом боевике Федора Бондарчука, который почему-то назвали «Сталинградом». Однако, «Торонто» всё же дожал и выстрадал своё чемпионство. Их можно только поздравить — «Рэпторс» тоже были далеко не в лучшем состоянии, и списывать победу исключительно на травмы соперника будет неправильно.

Чемпионство НБА решилось в последней атаке. Как это было Стеф Карри мог в очередной раз войти в историю, но смазал решающий бросок.

Да и есть чувство, что в стане коллектива из Калифорнии про счёт шестого матча, как и про результат серии, забыли сразу после окончания поединка. Первичное обследование выявило у Томпсона разрыв передних крестообразных связок, а это значит, что на паркет он сможет вернуться не раньше февраля-марта. И это гораздо большая трагедия, чем потеря Дюранта и упущенный «трипит».

Дело даже не в том, что эта травма как-то влияет на будущий контракт Клэя. «Уорриорз» в любом случае выпишут ему его максималку. В этом контексте даже хорошо, что он не попал ни в одну из символических сборных, ведь если бы речь шла не о $190 млн, а о $220+ млн, то решение этого вопроса стало бы ещё более мучительным для Боба Майерса. Даже $190 млн — это много, но другого выхода у клуба нет, вариант с отказом от обеих звёзд выглядит маловероятным даже в таком положении. Не говоря уже о том, что это будет выглядеть крайне некрасиво.

Проблема в другом. Говоря о том, что этим «Уорриорз» не нужен Дюрант, многие забывают, что до серии с «Рокетс» и «Блэйзерс» был еще регулярный чемпионат. Регулярный чемпионат, в котором Кевин пропустил только три игры из 82-х. Именно наличие такого запаса таланта позволило команде качественно распределить нагрузку и выиграть адовую Западную конференцию со звёздами, играющими по 33-34 минуты, и Карри, Грином и Игуодалой, которые пропустили 13, 16 и 14 матчей соответственно.

Смогли бы подопечные Керра выдать такой же убедительный уровень в плей-офф, если бы им пришлось отыграть весь сезон на полных оборотах? Сомнительно.

Травма Томпсона оставляет клуб в очень сложной ситуации. Даже без Дюранта, но с новыми контрактами Клэя и Луни, которого просто не могут выбросить на мороз после его героического выступления в финале, у «Уорриорз» всё равно остается очень мало маневра для усиления со стороны. Даже если Ливингстон закончит карьеру, а Игуодалу обменяют. Теперь это уже не доминирующий клуб, ради которого сильные баскетболисты пойдут на сокращение зарплаты до уровня исключения. А значит, пополнение возможно, но это вряд ли будут люди, которые способны решать задачи сами по себе. Это оставляет команду с одним Карри на дистанции всего сезона.

В идеале Стеф должен получать лимит нагрузок на уровне Кавая — плюс-минус 60 матчей по плюс-минус 34 минуты максимум. С пропуском сдвоенных матчей. Он уже два года не добирается до 70 матчей, и второй год подряд даже это не позволяет ему подходить здоровым к плей-офф. Его организм просто не выдержит нагрузки Лилларда, не говоря уже о Хардене.

Система «Уорриорс» долгие годы позволяла маскировать проблемы своей звезды со здоровьем (и то — частично). Даже находясь на паркете, он не получал той же нагрузки, которую получают другие суперзвёзды. Теперь у клуба нет ресурса для того, чтобы создать достаточно глубокий состав для воспроизведения текущей модели игры и нет возможности для использования Карри в роли вышеупомянутых персонажей, чтобы на других исполнителей было плевать. Стеф в принципе доиграл до 31 года благодаря системе, экономящей его силы на всём, на чем только можно. Эксперименты сейчас могут привести к тому, что Томпсон вернётся, а Карри займет его место на больничной койке.

Потому перед Бобом Майерсом может возникнуть дилемма — рискнуть здоровьем Карри ради результата либо отпустить следующий сезон, оставить Карри на своих минутах и уровне нагрузки и в остальном положиться на тех людей, которые придут с рынка, а там уже на что наиграют, на то и наиграют.

Учитывая уровень конкуренции на Западе, команда с Грином и Карри, играющими по 30 минут за матч и не имеющими за спиной достаточно запаса таланта, не выглядит даже железным участником плей-офф. И нельзя исключать вариант, при котором следующий сезон полностью уйдёт на откат и перегруппировку, главной целью которой будет выведение свих звёзд на оптимальные кондиции не к апрелю, а к сентябрю.

А тем временем можно проверить ближайший резерв, дать шанс людям, которые в иных условиях его не получили бы, и, возможно, получить неожиданное усиление изнутри.

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