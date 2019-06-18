Итудис: Хайнс — настоящий лидер, моя правая рука

Главный тренер БК ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание нового контракта с капитаном команды Кайлом Хайнсом. Сегодня, 18 июня, было объявлено, что Хайнс подписал новое соглашение по схеме «1+1».
«Кайл – наш капитан, настоящий лидер в раздевалке и на площадке, моя правая рука. В клубе он уже шесть лет, из которых пять мы работаем вместе. Счастлив, что продолжаем сотрудничество с таким отличным человеком и игроком», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.
Хайнс выступает за ЦСКА уже на протяжении шести сезонов. За это время он выиграл Евролигу, а также шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ.
По количеству матчей в форме ЦСКА (370) он занимает шестое место и совсем немного уступает замыкающему пятёрку Теодоросу Папалукасу (382). В среднем Хайнс набирал по 7,8 очка, делал по 4,0 подбора, 0,7 блок-шота.
С 2018 года Хайнс является капитаном ЦСКА. Он стал вторым иностранцем-капитаном в истории клуба после Матьяжа Смодиша.
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