ЦСКА подписал новый контракт с Хайнсом

Центровой Кайл Хайнс подписал новый контракт с ЦСКА по схеме «1+1», сообщает пресс-служба московского клуба. Хайнс выступает за ЦСКА уже на протяжении шести сезонов. За это время он выиграл Евролигу, а также шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ.

По количеству матчей в форме ЦСКА (370) он занимает шестое место и совсем немного уступает замыкающему пятёрку Теодоросу Папалукасу (382). В среднем Хайнс набирал по 7,8 очка, делал по 4,0 подбора, 0,7 блок-шота.

С 2018 года Хайнс является капитаном ЦСКА. Он стал вторым иностранцем-капитаном в истории клуба после Матьяжа Смодиша.

«Счастлив, что снова буду выступать за ЦСКА. Спасибо руководству и тренеру за эту возможность. Жду шанса продолжить сражаться для болельщиков ЦСКА и за то, чтобы в Москве в будущем оказалось ещё больше трофеев», — цитирует Хайнса пресс-служба ЦСКА.