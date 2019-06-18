«Нью-Орлеан Пеликанс» продлил контракт с Джентри
Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» воспользовалось опцией контракта и продлило соглашение с главным тренером команды Элвином Джентри, сообщает пресс-служба клуба из Луизианы.
64-летний специалист будет работать в «Нью-Орлеане» вплоть до 2021 года.
«Мы довольны продлением сотрудничества с Элвином. Это именно тот тренер, который нужен нашему коллективу в данный момент», — сказал президент клуба по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин.
Элвин Джентри работает в «Нью-Орлеане» с 2015 года. За четыре сезона он лишь раз сумел вывести команду в плей-офф. В сезоне-2017/18 луизианцы пробились в полуфинал плей-офф Западной конференции.
Всего в регулярных чемпионатах Джентри с «Нью-Орлеаном» добыл 145 побед в 328 встречах.
- 18 июня 2019
-
21:47
-
20:31
-
19:10
-
18:12
-
17:21
-
17:12
-
17:05
-
16:11
-
15:52
-
15:08
-
13:02
-
12:32
-
12:02
-
11:36
-
11:01
-
10:45
-
10:01
-
09:40
-
09:28
-
08:40
-
08:04
-
04:45
-
01:07
-
00:30
- 17 июня 2019
-
23:38
-
23:24
-
22:43
-
21:54
-
20:50
-
19:36
-
19:01
-
17:27
-
14:50
-
14:03
-
13:09
Партнерский контент