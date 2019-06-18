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«Нью-Орлеан Пеликанс» продлил контракт с Джентри

«Нью-Орлеан Пеликанс» продлил контракт с Джентри
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» воспользовалось опцией контракта и продлило соглашение с главным тренером команды Элвином Джентри, сообщает пресс-служба клуба из Луизианы.

64-летний специалист будет работать в «Нью-Орлеане» вплоть до 2021 года.

«Мы довольны продлением сотрудничества с Элвином. Это именно тот тренер, который нужен нашему коллективу в данный момент», — сказал президент клуба по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин.

Элвин Джентри работает в «Нью-Орлеане» с 2015 года. За четыре сезона он лишь раз сумел вывести команду в плей-офф. В сезоне-2017/18 луизианцы пробились в полуфинал плей-офф Западной конференции.

Всего в регулярных чемпионатах Джентри с «Нью-Орлеаном» добыл 145 побед в 328 встречах.

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