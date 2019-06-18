Барнс отказался от опции продления контракта и станет свободным агентом

Форвард «Сакраменто Кингз» Харрисон Барнс отказался от опции продления контракта с командой, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. За следующий сезон он должен был заработать $ 25,1 млн. Таким образом, игрок станет неограниченно свободным агентом.

Вместе с тем агент игрока уже уведомил, что стороны намерены обсудить с «Сакраменто» возможность подписания нового соглашения.

27-летний Барнс стал игроком калифорнийского клуба в ходе минувшего сезона в результате обмена из «Даллас Маверикс». В составе «Сакраменто Кингз» форвард успел принять участие в 28 матчах, собирая в них коллекцию из 14,3 очка, 5,5 подбора и 1,9 передачи за 33,9 минуты игрового времени в среднем.