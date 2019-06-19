Вице-президент ЦСКА: Хайнс — одно из важнейших подписаний клуба в межсезонье

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала подписание нового контракта с капитаном команды Кайлом Хайнсом. Вчера, 18 июня, было объявлено, что Хайнс подписал новое соглашение по схеме «1+1».
«Кайл приносит нам не только большую пользу на площадке, но и неимоверную помощь за её пределами. Мы называем его «капитанище» — человек, который объединяет вокруг себя команду. То, что игроки стали проводить много времени друг с другом за пределами корта, во многом заслуга Хайнса и его семьи. Мы понимали, что в команде грядут перестановки, она будет обновляться, поэтому было важно сохранить человека, который чтит все традиции, обладает непререкаемым авторитетом и поможет новичкам быстро влиться в коллектив.
Переговоры были несложными. Обе стороны адекватно и правильно оценивают сложившуюся ситуацию, и мы быстро пришли к согласию. Мы считаем, что это одно из важнейших подписаний в межсезонье на данный момент, которое позволит нам создать такую же дружную команду, как в сезоне-2018/19. Это залог успеха», — приводят слова Фураевой «Известия».
Хайнс выступает за ЦСКА уже на протяжении шести сезонов. За это время он выиграл Евролигу, а также шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ.
С 2018 года Хайнс является капитаном ЦСКА. Он стал вторым иностранцем-капитаном в истории клуба после Матьяжа Смодиша.
- 19 июня 2019
-
08:23
-
00:29
-
00:16
- 18 июня 2019
-
23:22
-
22:42
-
21:47
-
20:31
-
19:10
-
18:12
-
17:21
-
17:12
-
17:05
-
16:11
-
15:52
-
15:08
-
13:02
-
12:32
-
12:02
-
11:36
-
11:01
-
10:45
-
10:01
-
09:40
-
09:28
-
08:40
-
08:04
-
04:45
-
01:07
-
00:30
- 17 июня 2019
-
23:38
-
23:24
-
22:43
-
21:54
-
20:50
-
19:36