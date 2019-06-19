Усольцев перешёл из «Зенита» в «Енисей»
Российский форвард Илья Усольцев перешёл в БК «Енисей». В минувшем сезоне Усольцев выступал за «Зенит» в Единой лиге ВТБ. Форвард принял участие в семи матчах. В среднем он проводил на площадке по семь минут, набирал по 1 очку и делал по 2 подбора.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Енисея».
Ранее новичок «Енисея» выступал в Суперлиге за «Зенит-Фарм». Там он провёл 19 матчей, набирая по 7 очков и делая по 4 подбора. В среднем ему предоставляли 25 минут игрового времени.
В минувшем сезоне «Енисей» занял в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ девятое место и не попал в плей-офф. «Зенит» вышел в плей-офф с пятого места и дошёл до полуфинала турнира. Там «Зенит» в трёх матчах уступил будущему победителю, ЦСКА.
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