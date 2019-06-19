Единая лига ВТБ может со следующего сезона сократить серии плей-офф

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подчеркнул, что со следующего сезона серии плей-офф могут быть сокращены в связи с несколькими обстоятельствами — прошением ФИБА и расширением Евролиги. По словам Кущенко, лига рассматривает вариант проведения некоторых серий до двух побед.



«Международная федерация баскетбола просит все чемпионаты закончить до 12 июня, а в Евролиге появляется две новых команды. Таким образом, сезон становится плотнее. Скорее всего, на совете лиги будет обсуждаться вопрос, чтобы проводить некоторые серии плей-офф до двух побед или все. Но будем серьёзно советоваться с клубами», — приводит слова Сергея Кущенко ТАСС.



По действующему регламенту плей-офф Единой лиги ВТБ стартует с четвертьфинльных серий, все серии играются до трёх побед, таким образом, максимально возможное количество матчей в серии — пять.