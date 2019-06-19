Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Мемфис» обменял Конли в «Юту»

«Мемфис» обменял Конли в «Юту»
Баскетбол / НБА 0

«Мемфис Гриззлиз» обменял разыгрывающего Майка Конли в «Юту Джаз», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».

Взамен «Мемфис Гриззлиз» получит Грэйсона Аллена, Кайла Корвера, Джея Краудера, 23-й пик на драфте-2019 и защищенный пик 1-го раунда драфта-2020. Официально сделка будет совершена 6 июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Майка Конли заинтересован клуб «Майами Хит», которому нужна была громкая сделка.

Конли признавался, что ожидал обмена из «Мемфиса» ещё в ходе сезона. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации прошлого сезона он принял участие в 70 матчах, набирая 21,1 очка, собирая 3,4 подбора, совершая 6,4 передачи и 1,3 перехвата в среднем.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент