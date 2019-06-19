«Мемфис» обменял Конли в «Юту»
«Мемфис Гриззлиз» обменял разыгрывающего Майка Конли в «Юту Джаз», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».
Взамен «Мемфис Гриззлиз» получит Грэйсона Аллена, Кайла Корвера, Джея Краудера, 23-й пик на драфте-2019 и защищенный пик 1-го раунда драфта-2020. Официально сделка будет совершена 6 июля 2019 года.
Ранее сообщалось, что в услугах Майка Конли заинтересован клуб «Майами Хит», которому нужна была громкая сделка.
Конли признавался, что ожидал обмена из «Мемфиса» ещё в ходе сезона. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации прошлого сезона он принял участие в 70 матчах, набирая 21,1 очка, собирая 3,4 подбора, совершая 6,4 передачи и 1,3 перехвата в среднем.
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