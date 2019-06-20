«Барселона» сократила отставание от «Реала» в финальной серии чемпионата Испании

«Барселона» на домашней площадке переиграла мадридский «Реал» в третьем матче финальной серии чемпионата Испании и сократила отставание в счёте — 1-2.



Встреча началась в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались хозяева паркета, выигравшие по итогам первого игрового отрезка со счётом 19:18. Вторая четверть изменила ситуацию на паркете, и сильнее оказался уже «Реал», которому к большому перерыву удалось повести в счёте с преимуществом в шесть очков.



Однако уже в третьей четверти «Барселоне» удалось отыграть большую часть отставания — на последнюю десятиминутку команды ушли со счётом 68:66 в пользу гостей. Заключительная четверть осталась за «Барселоной», которой удалось выйти вперёд в концовке и победить с минимальным преимуществом. Итоговый счёт встречи — 78:77 (19:18, 15:22, 22:18, 22:19).