«Хьюстон» предложил Пола «Нью-Йорку», но получил отказ

Руководство «Хьюстон Рокетс» предложило разыгрывающего защитника Криса Пола «Нью-Йорк Никс», но клуб из «Большого яблока» отказался вести переговоры, сообщает The Ringer.

«Хьюстон» хочет обменять Пола, чтобы разгрузить платёжную ведомость. После открытия рынка свободных агентов техасцы намерены побороться за атакующего защитника «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлера.

Действующий контракт Криса с «Рокетс» рассчитан до 30 июня 2022 года. За следующие три сезона 34-летний баскетболист получит $ 124,1 млн.

В завершившемся плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Пол в среднем набирал 17,0 очка, собирал 6,4 подбора, отдавал 5,5 передачи, а также совершал 2,2 перехвата и 0,6 блок-шота за 36,1 минуты.