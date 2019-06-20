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Форвард «Финикса» обвиняется в курении марихуаны рядом с 4-месячной дочерью

Форвард «Финикса» обвиняется в курении марихуаны рядом с 4-месячной дочерью
Баскетбол / НБА 0

Форварда «Финикс Санз» Джоша Джексона обвиняют в том, что он подверг воздействию марихуаны четырёхмесячную дочь, сообщает TerezOwens. По информации источника, в настоящее время проходит судебное разбирательство по этому вопросу. Спортсмену грозит лишение опеки над ребёнком.

Инцидент случился через несколько недель после того, как баскетболиста обвинили в сопротивлении при аресте. Напомним, инцидент случился в Майами во время фестиваля Rolling Loud Music Festival. Спортсмену были прописаны сильные обезболивающие, мать покинула дом, а по возвращении почувствовала в помещении сильный запах марихуаны. Дочь в это время находилась рядом со спортсменом.

Баскетболист несколько раз попытался пройти в VIP-зону фестиваля, но у него не оказалось соответствующего пропуска. Полицейские были вынуждены надеть на него наручники, но спортсмен попытался сбежать.

Ранее, в конце мая 2019 года, форвард «Финикс Санз» Ричаун Холмс был задержан полицией Майами за хранение марихуаны.

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