«Бостон» обменял Бэйнса и 24-й номер драфта-2019 в «Финикс»

«Бостон Селтикс» обменял центрового Арона Бэйнса и 24-й номер драфта 2019 года в «Финикс Санс» на выбор первого раунда драфта-2020, сообщает ESPN. Официально сделка может быть оформлена не ранее 6 июля. При этом 24-й номер драфта «Бостон» ранее получил от «Филадельфия Сиксерс» вместе с 33-м номером в обмен на 20-й номер.
Под 24-м номером был выбран атакующий защитник университета Вирджинии Тай Джером.
32-летний Бэйнс выступал за «Бостон» последние два года. В минувшем сезоне он набирал по 5,6 очка и совершал по 4,7 подбора за 16 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 2,1 очка и 2,8 подбора за 13 минут в плей-офф. Контракт центрового истекает по окончании следующего сезона, за который он должен получить $ 5,4 млн.
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