«Локомотив-Кубань» ведёт переговоры с Паскуалем, Джикичем, Банки и Казлаускасом

«Локомотив-Кубань» параллельно ведёт переговоры с несколькими претендентами на должность главного тренера команды, в число которых входят Хави Паскуаль, Александар Джикич, Лука Банки и Йонас Казлаускас, сообщают «Известия».



Приоритетной целью «Локомотива» является Паскуаль, ранее работавший с «Барселоной» и «Панатинаикосом». Однако тот хочет получить финансово выгодный контракт и руководить командой, выступающей в Евролиге.



Джикич в минувшем сезоне возглавлял черногорскую «Будучность», игравшую в Евролиге, а до того тренировал «Партизан» и сборную Македонии. Банки руководил греческим АЕКом, а ранее работал с «Монтепаски» и «Миланом». Казлаускас в прошлом был наставнком ЦСКА, «Жальгириса» и сборной Литвы.