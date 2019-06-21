Уайтсайд воспользуется опцией и продлит соглашение с «Майами»

Центровой «Майами Хит» Хассан Уайтсайд принял решение воспользоваться опцией контракта с командой из Флориды и продлит с ней соглашение, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

За следующий сезон баскетболист заработает $ 27,1 млн.

30-летний Уайтсайд защищает цвета «Майами Хит» с 2014 года. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 72 матчах (53 — в старте), набирая в них 12,3 очка, собирая 11,3 подбора и совершая 1,9 блок-шота в среднем за 23,3 минуты.

Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 343 матчах, набирая в них 13,4 очка, собирая 11,4 подбора и совершая 2,3 блок-шота за 26,0 минуты в среднем.