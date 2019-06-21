Т. Джонсон воспользовался опцией и продлил контракт с «Финиксом»

Защитник «Финикс Санз» Тайлер Джонсон принял решение воспользоваться опцией в контракте и продлил соглашение с командой из Аризоны ещё на один год, сообщает на своей странице в «Твиттере» Эдриан Войнаровски.

По контракту в сезоне-2019/20 баскетболист сумеет заработать $ 19,25 млн. Джонсон стал игроком «Финикса» в ходе минувшего чемпионата в результате обмена из «Майами Хит».

В составе «Санз» он успел провести 13 матчей (12 — в старте), набирая в них 11,1 очка, собирая 4,0 подбора, совершая 4,2 передачи и выполняя 1,1 перехвата за 31,2 минуты в среднем.

Всего в регулярных чемпионатах НБА Джонсон принял участие в 270 встречах, набирая 11,0 очка, собирая 3,3 подбора и совершая 2,5 передачи в среднем за 26,8 минуты.