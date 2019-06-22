«Лейкерс» интересуются Вучевичем, Джорданом и Б. Лопесом

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» после открытия рынка свободных агентов планирует подписать контракт с центровым.
Одним из вариантов для калифорнийцев является Никола Вучевич, выступающий с 2012 года за «Орландо Мэджик», сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски в эфире телеканала ESPN.
Журналист Брайан Уиндхорст в своём подкасте рассказал, что «Лейкерс» проявляют интерес также к Бруку Лопесу из «Милуоки Бакс» и Деандре Джордану из «Нью-Йорк Никс».
Все трое 30 июня станут неограниченно свободными агентами.
Ранее состав «Лос-Анджелеса» пополнил мощный форвард Энтони Дэвис. За 26-летнего игрока калифорнийцы отдали «Нью-Орлеан Пеликанс» разыгрывающего защитника Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три драфт-пика первого раунда.
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