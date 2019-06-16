«Лейкерс» собирают для Леброна новое трио. Король доволен

Пока болельщики «Торонто», а вместе с ними и все ненавистники «Голден Стэйт» ещё находятся под веселящим воздействием победного шампанского, отмечая первую в истории НБА победу клуба не из США, остальной мир уже внимательно глядит в будущее, которое пишется прямо сейчас.



Ночью главный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски вновь «взорвал» все спортивные медиа сообщением о том, что «Лейкерс» и «Новый Орлеан» договорились об обмене Энтони Дэвиса. «Твиттер» Войнаровски давно уже равен официальным заявлениям клубов на своих сайтах и, значит, сомневаться в достоверности нет надобности. Сообщаются и детали сделки: за звёздного центрового клуб из Лос-Анджелеса отдал Лонзо Болла, Джоша Харта и Брендона Ингрэма, а также три драфт-пика первого раунда.

Оценивать глобально этот обмен пока рано. Одни получили то, что хотели больше полугода; вторые — неплохую компенсацию за уход главной звезды и (самое главное) отсутствие головной боли.



Собственно, об этой самой головной боли. У бывшего генерального менеджера «Пеликанс» Делла Демпса она началась ещё до старта регулярного чемпионата. Именно в конце сентября Энтони Дэвис сменил агента, а интересы звезды начал представлять злой гений Рич Пол. Тот самый, что занимается всеми делами Леброна Джеймса. Естественно, манипуляции по переезду Дэвиса с Лос-Анджелес начались моментально.

Тут надо прояснить ситуацию. Да, Дэвис со своим агентом вели себя некрасиво. Но они при этом не скрывали намерений, открыто заявив о желании сменить клуб. «Лейкерс» также были заинтересованы в сделке и предлагали за центрового почти всю команду. Только вдумайтесь, «пеликаны» могли получить зимой Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма, Кайла Кузму, Ивицу Зубаца и драфт-пик первого раунда.

Дэвис остался в «Пеликанс». Его агент облажался Летом у главной звезды «Нью-Орлеана» будет новый клуб. Многие команды пойдут на всё, чтобы заполучить игрока.

Упрямство генерального менеджера стоило тому работы, а его место занял хорошо известный российским болельщикам Траджан Лэнгдон, выступавший много сезонов в нашей стране сначала за «Динамо», а затем за ЦСКА.



Переход Дэвиса в «Лейкерс» сразу меняет расстановку сил в Западной конференции и всей лиге. Понятно, что «Уорриорз» в следующем сезоне никакой реальной силой не будут. «Хьюстон» должен решать свои внутренние проблемы с тренером и Крисом Полом. «Портленд» очень симпатичен, но ему ещё необходимо сделать качественный шаг в развитии, чтобы считаться претендентом на титул. Как необходимо это сделать и «Денверу», выдавшему лучший сезон за последние лет эдак 10.



Понятно, что вдвоём Дэвис и Джеймс играть не могут. Теперь главный вопрос для менеджмента «Лейкерс» заключается в том, кто будет биться вместе с парой суперзвёзд. И тут очень кстати придётся Кайл Кузма, которого в итоге удалось сохранить в составе, — это однозначный успех «озёрников». А если брать во внимание ещё и двухмиллионный контракт молодого таланта, то это и вовсе какой-то праздник.

По слухам сейчас «Лейкерс» приложат все усилия для того, чтобы заполучить Кембу Уокера. Разыгрывающий вроде предан «Хорнетс» и даже готов пойти на понижение заработной платы ради подписания ещё одной звезды, но одно дело — болтаться в районе борьбы за попадание в плей-офф, а другое — бороться за титул в самой медийной команде лиги.



Также поговаривают, что новости о Уокере — это отвлечение внимания от попыток заманить к себе лучшего игрока мира прямо сейчас. Конечно, речь о Кавае Леонарде. Самый ценный игрок прошедшего финала был сослан в годовую ссылку в «Торонто» и выиграл для тех первое чемпионство в истории. Он снова доказал свою сверхсилу в нападении, не забыв доказать уникальность защитных способностей. Кавай-Леброн-Дэвис? Если такое трио соберётся в «Лейкерс», стоит ли тогда вообще проводить следующий чемпионат?

Кавай Леонард — самая загадочная суперзвезда баскетбола Он прячет свою личную жизнь от журналистов и уйдёт из команды, с которой только что победил в финале НБА.

Но, скорее всего, скромный Кавай выберет (опять же, по слухам) «Клипперс» и будет играть на одной арене вместе с Леброном, но за другую команду. Тогда ещё одним вариантом для пурпурно-золотых может быть Джимми Батлер, уже вышедший на рынок свободных агентов. У него был неплохой опыт игры за «Филадельфию», но Симмонс и Джоэл Эмбиид, кажется, пока слишком молоды, чтобы бороться за титул. Батлер-Леброн-Дэвис? Хм, это очень мощное трио, которое можно усиливать ролевыми игроками с дальним броском.



Переход Энтони Дэвиса официально открыл межсезонье-2019. «Лейкерс» однозначно хотят восстать из пепла прошлого сезона и дать возможность Леброну Джеймсу продолжить гонку за пресловутой тенью Майкла Джордана. Сам Король воодушевлён и явно настроен оптимистично. В своём «инстаграме» он выложил фото с Дэвисом и написал: «Всё только начинается».



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