Филатов покидает «Урал», клуб не смог выполнить финансовые требования тренера

Главный тренер «Урала» Вадим Филатов отказался от продления контракта с екатеринбургским клубом, сообщают «Известия». По информации источника, следующим местом работы Филатова может стать «Спартак-Приморье». Причем там он претендует на место исполнительного директора.
«Действительно, Филатов покинет «Урал». Он хорошо отработал три года в нашем клубе, к нему не было никаких претензий. Поэтому совет директоров хотел и планировал его оставить, но Вадим выбрал более выгодные финансовые условия. По моей информации, он продолжит карьеру не на тренерском поприще.
Мы поставлены в неприятную ситуацию. Решение Вадима было неожиданным, ведь мы уже давно начали совместную работу по планированию состава. Однако «Урал» не может создать ему те финансовые условия, которые дают конкуренты. Претензий к нему нет, он воспользовался опцией в своем контракте. Сейчас мы начнем активные поиски нового тренера», — цитируют «Известия» президента «Урала» Станислава Ерёмина.
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