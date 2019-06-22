Филатов покидает «Урал», клуб не смог выполнить финансовые требования тренера

Главный тренер «Урала» Вадим Филатов отказался от продления контракта с екатеринбургским клубом, сообщают «Известия». По информации источника, следующим местом работы Филатова может стать «Спартак-Приморье». Причем там он претендует на место исполнительного директора.



«Действительно, Филатов покинет «Урал». Он хорошо отработал три года в нашем клубе, к нему не было никаких претензий. Поэтому совет директоров хотел и планировал его оставить, но Вадим выбрал более выгодные финансовые условия. По моей информации, он продолжит карьеру не на тренерском поприще.



Мы поставлены в неприятную ситуацию. Решение Вадима было неожиданным, ведь мы уже давно начали совместную работу по планированию состава. Однако «Урал» не может создать ему те финансовые условия, которые дают конкуренты. Претензий к нему нет, он воспользовался опцией в своем контракте. Сейчас мы начнем активные поиски нового тренера», — цитируют «Известия» президента «Урала» Станислава Ерёмина.