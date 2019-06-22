Женская сборная России по баскетболу 3х3 уступила Беларуси на ЕИ-2019

В Минске завершился матч второго тура группового раунда турнира по баскетболу 3х3 среди женщин. Сборная России по баскетболу уступила команде Беларуси со счётом 16:21. Самой результативной в составе россиянок стала Екатерина Поляшова, набравшая 7 очков.

Напомним, вчера российская команда сумела победить соперниц из Сербии. Таким образом, после двух матчей группового раунда в активе россиянок одна победа и одно поражение. Далее им предстоит матч с итальянками.

Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории «Европиада» состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.



