Женская сборная России по баскетболу 3х3 уступила Беларуси на ЕИ-2019
В Минске завершился матч второго тура группового раунда турнира по баскетболу 3х3 среди женщин. Сборная России по баскетболу уступила команде Беларуси со счётом 16:21. Самой результативной в составе россиянок стала Екатерина Поляшова, набравшая 7 очков.
Напомним, вчера российская команда сумела победить соперниц из Сербии. Таким образом, после двух матчей группового раунда в активе россиянок одна победа и одно поражение. Далее им предстоит матч с итальянками.
Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории «Европиада» состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.
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