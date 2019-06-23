«Венеция» завоевала титул чемпиона Италии

В Венеции завершился седьмой матч финальной серии плей-офф чемпионата Италии, в котором встретились местная «Венеция» и «Динамо Сассари».
В решающем матче серии хозяева сразу же захватили инициативу и после первой четверти вели в счёте с разницей в 4 очка — 16:12. К большому перерыву преимущество «Венеции» выросло до 9 очков — 39:30. Во второй половине матча картина происходящего не менялась. В итоге «Венеция» оформила победу с разгромным счётом — 87:61. Победив, команда закрыла финальную серию со счётом 4:3 и в четвёртый раз в истории завоевала титул чемпиона страны. Стоит отметить, что за последние три года «Венеция» выиграла чемпионат во второй раз.
Гранд итальянского баскетбола в лице «Милана» прекратил борьбу за медали в полуфинале, уступив «Динамо Сассари».
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