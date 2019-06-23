Джимми Батлер нарисовал портрет Неймара

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлер нарисовал оригинальную версию портрета форварда сборной Бразилии по футболу Неймара. Причём в качестве образца баскетболист использовал обложку журнала, на которой был изображён объект его творчества.



Батлер имеет репутацию давнего футбольного болельщика, а Неймар является его любимым игроком. В августе прошлого года спортсмены встречались в Париже, куда прилетал баскетболист. Тогда они провели вместе время, и оба активно оповещали об этом в социальных сетях. Сейчас Джимми находится в Бразилии, где проходит Кубок Америки — 2019.

Видео, на котором Батлер рисует портрет Неймара, доступно для просмотра в официальном микроблоге ESPN в «Твиттер».