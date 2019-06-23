Джимми Батлер нарисовал портрет Неймара
Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлер нарисовал оригинальную версию портрета форварда сборной Бразилии по футболу Неймара. Причём в качестве образца баскетболист использовал обложку журнала, на которой был изображён объект его творчества.
Батлер имеет репутацию давнего футбольного болельщика, а Неймар является его любимым игроком. В августе прошлого года спортсмены встречались в Париже, куда прилетал баскетболист. Тогда они провели вместе время, и оба активно оповещали об этом в социальных сетях. Сейчас Джимми находится в Бразилии, где проходит Кубок Америки — 2019.
Видео, на котором Батлер рисует портрет Неймара, доступно для просмотра в официальном микроблоге ESPN в «Твиттер».
- 23 июня 2019
-
12:47
-
12:37
-
12:16
-
11:49
-
11:23
-
11:10
-
10:28
-
09:47
-
09:46
-
00:56
- 22 июня 2019
-
23:22
-
23:13
-
21:50
-
20:52
-
19:58
-
18:51
-
17:36
-
16:02
-
15:00
-
14:37
-
13:07
-
12:32
-
12:10
-
11:40
-
11:22
-
10:49
-
10:17
-
09:57
-
09:26
-
00:24
- 21 июня 2019
-
23:58
-
22:48
-
21:59
-
20:47
-
19:13
Партнерский контент