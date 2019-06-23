«Нью-Орлеан» заинтересован в услугах Марка Газоля
«Нью-Орлеан Пеликанс» заинтересован в услугах центрового Марка Газоля, если тот решит выйти на рынок свободных агентов, сообщает WDSU.
34-летний Газоль имеет право автоматически продлить контракт с «Торонто Рэпторс» на год с зарплатой $ 25,6 млн. В то же время в качестве свободного агента он сможет в межсезонье заключить долгосрочное соглашение.
В ходе минувшего сезона центровой перешёл в «Торонто» из «Мемфис Гриззлиз» в результате обмена. Он набирал 13,6 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал 4,4 передачи за 31 минуту игры в регулярном чемпионате и записывал в актив 9,4 очка, 6,4 подбора и 3 передачи за 31 минуту в плей-офф.
В составе «Рэпторс» Марк Газоль впервые в карьере стал чемпионом НБА.
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