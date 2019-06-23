Айон: хочу вернуться в НБА

Тяжёлый форвард мадридского «Реала» Густаво Айон заявил, что он бы хотел вернуться в НБА.
«Не знаю, будет ли этот сезон прощальным с „Реалом“. На сегодняшний день у меня нет предложений. Я хочу вернуться в НБА, это моё личное желание», — приводит слова Айона Sportando.
34-летний мексиканец выступает в составе испанского клуба с 2014 года. За это время он дважды выигрывал с «Реалом» трофей Евролиги и трижды чемпионат Испании. В Евролиге сезона-2018/19 он принял участие в 31 поединке, набирая в них 8,3 очка и собирая 2,9 подбора.
В прошлом Айон выступал в НБА. В период 2011-2014 гг. он защищал цвета «Нью-Орлеан Пеликанс», «Милуоки Бакс» и «Атланты Хоукс». Всего в регулярных чемпионатах в его активе 131 встреча, в которых он набирал 4,7 очка и собирал 4,4 подбора в среднем.
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