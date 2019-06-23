Руководство «Реала»: Ласо останется тренером команды

Глава мадридского «Реала» Хуан Карлос Санчес заявил, что главный тренер команды Пабло Ласо сохранит свой пост. По словам функционера, специалист будет возглавлять коллектив до тех пор, пока сам не посчитает нужным покинуть его.

«Я устал об этом говорить. Ласо останется в „Реале“ так долго, как ему того захочется. У нас не будет такого тренера, как он, который даст команде столько же. Он легенда нашего клуба и команды. Думаю, что в „Реале“ его ждут ещё долгие годы», — приводит слова Санчеса Eurohoops.

Также глава клуба отреагировал на слухи о возможном отъезде защитника Факундо Кампаццо в НБА.

«Факундо — игрок „Реала“ и будет с нами ещё не один год. Думаю, этих слов должно быть достаточно», — сказал Санчес.