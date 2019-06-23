Карри: история «Голден Стэйт» продолжается
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри считает, что история команды не закончена с поражением от «Торонто Рэпторс» со счётом 2-4 в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2018/19. По мнению Карри, команда может побороться за титул в следующем году.
«История команды продолжается. Многие говорят, что поражение в финале — это конец, но я не дам этому произойти. Будет очень здорово вернуться и снова побороться за чемпионские титулы в следующем сезоне и в следующих», — приводит слова Стефена Карри USA Today.
В сезоне-2015/16 «Уорриорз» завершили регулярный чемпионат с 57 победами против 25 поражений. В финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз» уступили «Торонто Рэпторс» со счётом 2-4.
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