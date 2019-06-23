«Бавария» стал чемпионом Германии по баскетболу, обыграв в финале «Альбу»
Мюнхенская «Бавария» переиграла «Альбу» в третьем матче финальной серии чемпионата страны и в четвёртый раз стала чемпионом Германии по баскетболу. Серия завершилась со счётом 3-0.
«Бавария» не лучшим образом начала матч, к первому перерыву уступая в счёте с разницей в семь очков. Во втором игровом отрезке сильнее также оказались гости — к большому перерыву счёт был 46:32 в пользу «Альбы».
Однако уже в третьей четверти «Бавария» начала склонять чашу весов в свою пользу — в этом игровом отрезке они отыграли три очка отставания, а в заключительном игровом отрезке смогли сравнять счёт и перевести встречу в овертайм. Там сильнее оказались именно мюнхенцы. Итоговый счёт встречи — 93:88 ОТ (15:22, 17:24, 19:16, 25:14, 17:12).
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