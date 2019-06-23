Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Бавария» стал чемпионом Германии по баскетболу, обыграв в финале «Альбу»

«Бавария» стал чемпионом Германии по баскетболу, обыграв в финале «Альбу»
Баскетбол 0

Мюнхенская «Бавария» переиграла «Альбу» в третьем матче финальной серии чемпионата страны и в четвёртый раз стала чемпионом Германии по баскетболу. Серия завершилась со счётом 3-0.

«Бавария» не лучшим образом начала матч, к первому перерыву уступая в счёте с разницей в семь очков. Во втором игровом отрезке сильнее также оказались гости — к большому перерыву счёт был 46:32 в пользу «Альбы».

Однако уже в третьей четверти «Бавария» начала склонять чашу весов в свою пользу — в этом игровом отрезке они отыграли три очка отставания, а в заключительном игровом отрезке смогли сравнять счёт и перевести встречу в овертайм. Там сильнее оказались именно мюнхенцы. Итоговый счёт встречи — 93:88 ОТ (15:22, 17:24, 19:16, 25:14, 17:12).

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент