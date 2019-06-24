Скариоло — о чемпионском параде в Торонто: это был самый большой парад чемпионов

Главный тренер сборной Испании и бывший наставник подмосковных «Химок» Серджио Скариоло рассказал об эмоциях на чемпионском параде в Торонто и произошедшем на нём инциденте со стрельбой в толпе.
«Да, это был самый большой парад чемпионов. Журналисты пишут о 2 миллионах, и возможно, цифра соответствует действительности. Это было грандиозное зрелище, которое трудно описать словами. Но хочу заметить, что это не первый подобный парад в моей жизни. Я помню победу со «Скаволини» в итальянской Серии А в 1990 году. Тогда весь город вышел праздновать наше чемпионство и гулял несколько дней. Помню, когда мы выиграли чемпионат Испании с «Уникахой» в 2006 году, ребята из уличных магазинов, кафе и офисов Малаги выносили столы на улицу и отмечали до самого утра.
Инцидент со стрельбой в толпе? Он произошёл вдали от нас. Мы ничего не поняли и не видели никакой паники в толпе. После парада нам объяснили, что произошло это ужасное событие. Чемпионский парад, пусть не покажутся мои слова высокомерными, можно приравнять к национальному празднику. И безопасность на таких мероприятиях должна быть превыше всего. Наш клуб и я лично выражаем искреннюю поддержку всем, кто пострадал в результате давки", — сказал Скариоло в интервью «Известиям».
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