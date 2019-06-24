«Зенит» заключил с Зубковым трёхлетний контракт

«Зенит» заключил с мощным форвардом Андреем Зубковым трёхлетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.



Последние два года 27-летний Зубков выступал за «Химки». В минувшем сезоне он набирал по 4,5 очка и совершал по 2,2 подбора за 15 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 6 очков и 2,3 подбора за 17 минут в Единой лиге ВТБ. Кроме того, форвард провёл 6 матчей за сборную России в квалификации Кубка мира–2019 и является кандидатом на участие в финальной части турнира.



Ранее «Зенит» заключил контракты с разыгрывающим сборной Франции Эндрю Албиси и американским разыгрывающим Алексом Ренфро.



Клуб из Санкт-Петербурга является одним из главных претендентов на получение «уайлд-кард» в следующий сезон Евролиги.

Зубков покинул «Химки»