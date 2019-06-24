Зубков покинул «Химки»
Нападающий подмосковных «Химок» Андрей Зубков покинул команду, сообщает официальный сайт клуба. 27-летний баскетболист выступал за «Химки» с 2017 года.
«По истечении срока действия контракта форвард Андрей Зубков покидает БК „Химки“! Благодарим игрока за сотрудничество и желаем успешного продолжения карьеры!» – говорится в сообщении пресс-службы «Химок».
Зубков выступал за подмосковную команду с 2017 года. Ранее игрок защищал цвета клуба «Локомотив-Кубань». В 2013 году Зубков со сборной России выиграл золотую медаль на Универсиаде. В 2017 году был участником Матча всех звёзд Лиги ВТБ.
Напомним, что в финале плей-офф Единой лиги ВТБ «Химки» в трёх матчах уступили московскому ЦСКА, проиграв серию со счётом 0-3.
Зубков: сезон у «Химок» получился смазанным
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