Оладипо вернётся в строй не раньше декабря
Стартовый атакующий защитник «Индиана Пэйсерс» Виктор Оладипо вернётся в строй не раньше декабря нынешнего года, сообщает Bleacher Report. Он продолжает восстанавливаться после разрыва сухожилия правого колена, полученного 23 января в матче регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс».
27-летний Оладипо выступает за «Индиану» последние два года после обмена из «Оклахома-Сити Тандер». В минувшем сезоне до травмы он набирал по 18,8 очка, совершал по 5,6 подбора и отдавал по 5,2 передачи за 32 минуты в среднем за игру. Кроме того, защитник второй раз в карьере был приглашён на Матч звёзд НБА, но не смог принять в нём участие.
По итогам сезона-2017/18 Оладипо признали самым прогрессирующим игроком лиги.
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