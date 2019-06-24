Стартовый атакующий защитник «Индиана Пэйсерс» Виктор Оладипо вернётся в строй не раньше декабря нынешнего года, сообщает Bleacher Report. Он продолжает восстанавливаться после разрыва сухожилия правого колена, полученного 23 января в матче регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс».



27-летний Оладипо выступает за «Индиану» последние два года после обмена из «Оклахома-Сити Тандер». В минувшем сезоне до травмы он набирал по 18,8 очка, совершал по 5,6 подбора и отдавал по 5,2 передачи за 32 минуты в среднем за игру. Кроме того, защитник второй раз в карьере был приглашён на Матч звёзд НБА, но не смог принять в нём участие.



По итогам сезона-2017/18 Оладипо признали самым прогрессирующим игроком лиги.