Кириленко: сборная может бороться за медали чемпионата мира

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что сборная России по баскетболу способна бороться за медали предстоящего Кубка мира 2019 года.



«Мы можем играть за медали на чемпионате мира, пусть на меня смотрят косо, как на Евробаскете, тогда тоже я говорил, что команда способна на многое. Потенциально всё может быть, когда мы говорим об игроках такого уровня, мы можем проиграть две первые игры и вылететь с чемпионата мира. И Аргентина, и Нигерия имеют очень хорошие сборные, может, Южная Корея пониже уровнем. Но если мы подходим с правильным настроем, если мы играем так, как можем играть, то пример чемпионата Европы двухлетней давности показал — сборная России вышла из «группы смерти», обыграв сербов», — приводит слова Андрея Кириленко ТАСС.