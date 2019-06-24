Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Европейских игр

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила сборную Польши со счётом 21:14 в полуфинале Европейских игр—2019, проходящих в Минске. Россияне реализовали 53% бросков с ближней и средней дистанций, 19% атак из-за дуги и 75% штрафных против 31%, 25% и 50% соответственно у соперника.



Самым результативным игроком встречи (8 очков) стал баскетболист сборной России Кирилл Писклов. У проигравших Михал Войтинский и Мацей Адамкевич набрали по четыре очка.



В финале российская команда встретится со сборной Латвии, которая обыграла хозяев турнира, команду Белоруссии во втором полуфинале со счётом 19:17.



Россия – Польша – 17:13



Россия: Писклов (8), Карпенков (5), Жердев (2), Шаров (2)

Польша: Адамкевич (4), Войтинский (4), Писарчик (3), Конопацкий (2).