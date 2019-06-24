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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Европейских игр

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Европейских игр
Баскетбол / Сборные 0

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила сборную Польши со счётом 21:14 в полуфинале Европейских игр—2019, проходящих в Минске. Россияне реализовали 53% бросков с ближней и средней дистанций, 19% атак из-за дуги и 75% штрафных против 31%, 25% и 50% соответственно у соперника.

Самым результативным игроком встречи (8 очков) стал баскетболист сборной России Кирилл Писклов. У проигравших Михал Войтинский и Мацей Адамкевич набрали по четыре очка.

В финале российская команда встретится со сборной Латвии, которая обыграла хозяев турнира, команду Белоруссии во втором полуфинале со счётом 19:17.

Россия – Польша – 17:13

Россия: Писклов (8), Карпенков (5), Жердев (2), Шаров (2)
Польша: Адамкевич (4), Войтинский (4), Писарчик (3), Конопацкий (2).

Европейские игры-2019. Мужчины. 1/2 финала. Россия - Польша - 17:13
24 июня 2019 года, понедельник. 19:15 МСК
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