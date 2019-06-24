Сильвер: мы в НБА давно перестали использовать слово «владелец»

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер прокомментировал ситуацию вокруг использования в НБА термина «владелец».
«Я не хочу придавать большее значение этому термину, потому что люди стараются всячески его избегать. Но мы в лиге давно перестали использовать слово «владелец». В целом у лиги нет решения данного вопроса. Игроки думают по-разному. Майкл Джордан, например, сам стал себя так называть. Дреймонд Грин против этого слов, и я уважаю его мнение», — цитирует Адама Сильвера Sporting News.
Ранее стало известно, что команды Национальной баскетбольной ассоциации обсуждают использование слова «владелец». Причиной этого стало то, что большая часть игроков лиги — темнокожие, а этот термин отсылает людей к рабовладельческим временам и принципу взаимоотношений «раб — владелец», из-за чего темнокожие игроки чувствуют себя ущемлёнными по расовому признаку.
Так, например, Стив Баллмер, являющийся владельцем команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс», на сайте клуба теперь записан как «управляющий команды». При этом на сайте «Голден Стэйт Уорриорз», игрок которой высказывал недовольство, Джо Лэйкоб по-прежнему числится «владельцем».
- 24 июня 2019
-
23:58
-
22:58
-
21:31
-
20:58
-
19:41
-
18:01
-
16:17
-
15:44
-
15:01
-
12:42
-
12:25
-
11:56
-
11:25
-
10:58
-
10:53
-
10:19
-
09:46
-
09:34
-
09:32
-
08:56
-
08:39
-
07:54
-
03:45
- 23 июня 2019
-
22:52
-
21:50
-
20:38
-
19:02
-
17:38
-
16:45
-
15:59
-
14:07
-
13:10
-
12:47
-
12:37
-
12:16