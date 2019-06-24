Сильвер: мы в НБА давно перестали использовать слово «владелец»

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер прокомментировал ситуацию вокруг использования в НБА термина «владелец».



«Я не хочу придавать большее значение этому термину, потому что люди стараются всячески его избегать. Но мы в лиге давно перестали использовать слово «владелец». В целом у лиги нет решения данного вопроса. Игроки думают по-разному. Майкл Джордан, например, сам стал себя так называть. Дреймонд Грин против этого слов, и я уважаю его мнение», — цитирует Адама Сильвера Sporting News.



Ранее стало известно, что команды Национальной баскетбольной ассоциации обсуждают использование слова «владелец». Причиной этого стало то, что большая часть игроков лиги — темнокожие, а этот термин отсылает людей к рабовладельческим временам и принципу взаимоотношений «раб — владелец», из-за чего темнокожие игроки чувствуют себя ущемлёнными по расовому признаку.



Так, например, Стив Баллмер, являющийся владельцем команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс», на сайте клуба теперь записан как «управляющий команды». При этом на сайте «Голден Стэйт Уорриорз», игрок которой высказывал недовольство, Джо Лэйкоб по-прежнему числится «владельцем».

В НБА могут отказаться от слова «владелец» из-за отсылок к рабовладельчеству