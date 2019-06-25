Галлинари сомневается в возможности ухода Леонарда из «Торонто»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Данило Галлинари считает, что Кавай Лелонард не захочет уходить из «Торонто Рэпторс».



«Я не думаю, что игрок, который только что выиграл чемпионат с командой захочет вернуться домой сильнее, чем остаться в том коллективе, в котором он только что стал чемпионом», — приводит слова Данило Галлинари La Gazzetta dello Sport.



Ранее стало известно, что Леонард отказался от возможности автоматически продлить контракт на сезон-2019/20. На 2-кратного MVP финальной серии плей-офф претендуют обе команды из Лос-Анджелеса.



В завершившемся плей-офф НБА 27-летний Леонард в среднем набирал 30,5 очка, собирал 9,1 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 1,7 перехвата и 0,7 блок-шота за 39,1 минуты.



Ожидается, что 30 июня Кавай получит статус неограниченно свободного агента.